Rundfunkkommission setzt auf DAB Plus

DAB Plus ist neben Internetradio und der UKW-Verbreitung wichtig – die Rundfunkkommission der Länder hat jetzt den "Aktionsplan für die Transformation der Hörfunkverbreitung in das digitale Zeitalter" positiv zur Kenntnis genommen.



Am 15. März nahm die Rundfunkkommission der Länder in ihrer Sitzung den "Aktionsplan für die Transformation der Hörfunkverbreitung in das digitale Zeitalter" zur Kenntnis. Bereits einen Monat zuvor wurde der Aktionsplan im Digitalradio Board des BMVI mit großer Mehrheit beschlossen.