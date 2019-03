Russische Hacker verstärken Angriffe in Deutschland

Russische Hackergruppen haben in den vergangenen Monaten Angriffe auf Regierungen, politische Organisationen und Medienhäuser in Deutschland und anderen EU-Ländern verstärkt.



Seit Mitte 2018 sei ein "signifikanter Anstieg" von Aktivitäten der Hackergruppen "APT28" und "Sandworm" festgestellt worden, erklärte die US-Cybersicherheitsfirma FireEye der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ/Freitag). Westliche Regierungen ordnen die Hackergruppen der russischen Regierung und dem Militärgeheimdienst GRU zu.



Der Direktor des Cyberspionage-Teams von FireEye, Benjamin Read, sagte, es könne den Hackern darum gehen, "Daten zu veröffentlichen, die bestimmten politischen Parteien oder Kandidaten vor der Europawahl schaden". Auch die Cybersicherheitsfirma Trend Micro beobachtete in den vergangenen sechs Monaten "verstärkte Aktivitäten" von "APT28", wie die Zeitung berichtet. Betroffen seien politische Stiftungen und gemeinnützige Organisationen mit dem Ziel der Demokratieförderung in Belgien und Deutschland.