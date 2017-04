Russland: Neues Gesetz macht Netflix Schwierigkeiten

In ihrer dritten Lesung hat die russische Staatsduma ein Gesetz über die Regulierung audiovisueller Internetdienste genehmigt. Das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen großen Einfluss auf die Expansion von Netflix im Land.



Das neue Gesetzt sieht vor, dass die Regulierungsbehörde Roskomnadzor Aufzeichnungen über Streamingdienste bekommt, die eine Analyse ihrer Zielgruppen erlauben wie "Broadband TV News" berichtet. Sind dort mehr als 50 Prozent Russen vertreten, sind die Anbieter nicht durch die Beschränkungen für ausländisches Kapital betroffen. Sind es weniger als 50 Prozent, dann dürfen ausländische Unternehmen nur einen Höchstanteil von 20 Prozent an der Dienstleistung halten.