Russland ist zum Tag der Raumfahrt im Gagarin-Fieber

Mit bunten Retro-Plakaten, TV-Clips und Gedenkfeiern begeht Russland am Donnerstag den Tag der Raumfahrt.



Zu Ehren des Weltraumpioniers Juri Gagarin wurden das Zentrum von Moskau mit Hunderten Bildern im Stil sowjetischer Propagandaplakate geschmückt. In Schulen und Kindergärten der stolzen Raumfahrtnation Russland ist spezieller Unterricht mit dem Titel "Der Kosmos sind wir" geplant.