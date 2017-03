SES bringt ersten Hybrid-Satelliten in Stellung

Der neue Satellit von SES ist in Kourou angekommen. Der erste von drei Hybrid-Wide-Beam- und HTS-Satelliten wird im April vom europäischen Weltraumhafen aus starten.



Satellitenbetreiber SES hat seinen neuen Hybrid-Satelliten am europäischen Weltraumhafen in Kourou in Stellung gebracht. Der von Boeing gebaute SES-15 soll zwei Funktionen ausführen. Zum einen soll er die Übertragungskapazität im Ku- und Ka-Band erweitern.