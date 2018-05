SWR: "Die Fallers" verkürzen mit mehr Folgen die Sommerpause

Bei den neuen Staffeln "Die Fallers" werden mehr Folgen produziert. Die jährliche Sommerpause der Serie werde so um vier Wochen verkürzt.



Die wöchentliche Fernsehserie "Die Fallers" bekommt zu ihrem 25. Geburtstag im kommenden Sommer zusätzliche Folgen. Im nächsten Jahr und auch im Jahr darauf werden jeweils vier neue Episoden mehr ausgestrahlt als bisher, sagte eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.