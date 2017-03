SWR-Doku: Neue Folgen von "Die Retter vom Feldberg"

Auch in den Sommermonaten ist der Einsatz der Bergretter häufig gefragt. Der SWR widmet sich in zwei neuen Folgen seiner Dokumentation "Die Retter vom Feldberg" den oftmals schwierigen und gefährlichen Einsätzen der Retter.



Die Bergrettung wird von vielen Menschen nur mit dem Winter assoziiert. Wenn ein Skiunfall passiert, eine Lawine ausgelöst wird oder ein ähnliches Unglück geschieht. Doch die Bergretter sind auch im Sommer im Einsatz - und auch dann können diese Einsätze nicht nur brenzlig sondern auch äußerst gefährlich sein.