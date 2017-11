SWR-Rheinland-Pfalz: Neue Vorsitzende und neuer Haushalt

Der Landesrundfunkrat des SWR in Rheinland-Pfalz traf sich an diesem Freitag zu einer ereignisreichen Sitzung. Es wurde mit Susanne Wingertszahn eine neue Vorsitzende und auch einer neuer Haushaltsentwurf vorgestellt.



Susanne Wingertszahn ist die neue Vorsitzende des Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz des Südwestrundfunks (SWR). Zu ihrem Stellvertreter wurde Matthias Schmitt gewählt.



Die Vorgänger Christine Gothe, die das Amt der Vorsitzenden seit 2001 innehatte, und Winfried Manns, der 2010 zum ersten Mal zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden war, hatten auf eine weitere Kandidatur verzichtet.