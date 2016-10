SWR baut DAB Plus-Netz in Rheinland-Pfalz aus

Der Südwestrundfunk verstärkt sein DAB Plus-Digitalradio-Sendernetz in Rheinland-Pfalz. Im Norden des Bundeslandes ist die Inbetriebnahme eines neuen Senders geplant.



Der SWR will seine DAB Plus-Digitalradio-Sendernetz in Rheinland-Pfalz ausbauen. Dafür soll in Bad Marienberg, im Norden des Landes, ein Sender mit Kanal 11A und einer Leistung von 7 kW in Betrieb genommen werden.