SWR baut DAB-Plus-Netz weiter aus

Noch in diesem Jahr will der SWR sein DAB-Plus-Netz in Baden-Württemberg weiter ausbauen. Am Hochrhein sollen die Sender Eggberg und Wannenberg in Betrieb genommen werden.



Der SWR verbessert noch in diesem Jahr den DAB-Plus-Empfang in Baden-Württemberg. Dafür sollen am 15. Dezember zwei neue Sender in Betrieb genommen werden. Am Hochrhein werden dann die Sender Eggberg und Wannenberg aufgeschaltet. Meldungen zu diesem Thema

Nach Angaben des SWR sollen bald weitere Senderstandorte folgen. Da die Frequenzplanung und Koordinierung noch nicht abgeschlossen sind, könnten detailliertere Informationen erst zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. Seit Ende 2011 werden die Hörfunkprogramme des SWR auch im DAB-Plus-Standard ausgestrahlt.

