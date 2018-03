SWR: keine weiteren "Tatort"-Folgen mit improvisierten Dialogen

"Tatort"-Filme mit improvisierten Dialogen will der Südwestrundfunk (SWR) vorerst nicht mehr drehen. "In dieser Richtung ist nichts Weiteres geplant", teilte der Sender auf Anfrage mit.



Regisseur Axel Ranisch hatte bei den Folgen "Babbeldasch" (2017) und "Waldlust" am vergangenen Sonntag auf die Arbeit mit klassischem Drehbuch samt ausformulierten Dialogen verzichtet. Mit der Einschaltquote für die "Waldlust"-Folge, die 8,23 Millionen Zuschauer interessierte, sei der Sender durchaus zufrieden.