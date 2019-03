SWR startet neues Talk-Format mit Gaby Hauptmann

Der Südwestrundfunk startet eine neue Show. Zu "Talk am See mit Gaby Hauptmann" werden vor allem Gäste aus der Region eingeladen.



Am 11. Mai sendet der SWR erstmals den neuen "Talk am See mit Gaby Hauptmann". Von da an wird die Moderatorin stets am Samstagabend nach Konstanz am Bodensee einladen.