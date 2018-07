SWR2: Kinderhörspiele zum Download

Auf der Website des SWR2 können jetzt sechs Kinderhörspiele herunter geladen werden. "Die Schatzinsel", "Das Dschungelbuch" und Co. gibt es damit auch für unterwegs.



Für die Unterhaltung der Jüngsten während einer langen Autofahrt, zum Einschlafen oder für den verregneten Nachmittag gibt es bei SWR2 jetzt Kinderhörspiele zum Runterladen.