Sacha Baron Cohen von Senatskandidat auf 95 Mio. Dollar verklagt

Weil er in einer Fernseh-Comedy-Show als pädophil dargestellt wurde, verklagt der ehemalige US-Senatskandidat Roy Moore den Komiker und Gastgeber der Sendung, Sacha Baron Cohen ("Borat", "Ali G.").



Wegen Verleumdung, mutwilligen Zufügens von Leid und Betrugs fordert Moore mehr als 95 Millionen Dollar (etwa 81,7 Millionen Euro) Schadenersatz von Cohen, dem Fernsehsender Showtime und dem Netzwerk CBS, wie die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf ein Dokument des Bundesbezirksgerichts Columbia berichtete. Moore war Ende Juli als Gast in Baron Cohens Sendung "Who is America?" aufgetreten.