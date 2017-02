"Safer Internet Day": Cyber-Mobbing stoppen

Internet ist unser täglicher Begleiter. Am "Safer Internet Day", der am heutigen Dienstag ausgerufen wird, steht der Kampf für ein besseres Internet und gegen Cyber-Mobbing auf dem Programm.



Der Verbund Safer Internet DE ruft erneut zum Safer Internet Day auf. Am heutigen Dienstag soll in diesem Jahr insbesondere ein Zeichen gegen Cyber-Mobbing gesetzt werden. Vom 7. bis 14. Februar wünscht sich der Verbund deshalb die aktive Teilnahme aller Interessierten am Safer Internet Day 2017 sowie an der Stop-Mobbing-Woche. Als Hashtags werden hierfür #SID2017, #SaferInternetDay, #StopMobbingWoche, #Setz-EinZeichen zur Verfügung gestellt, während umfangreiche Informationen auf www.klicksafe.de/sid eingesehen werden können.