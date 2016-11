Salesforce torpediert Linkedin-Übernahme von Microsoft

Microsoft übernimmt das berufliche Social Network Linkedin. Im Prinzip ist die Überanhme nur noch reine Formsache. Doch nun schießt Konkurrent Salesforce quer.



Mit der Übernahme von Linkedin durch Microsoft soll es nicht ganz so einfach klappen. Die Parteien haben sich geeinigt, es scheint eigentlich alles klar. Die Übernahme muss nur noch die letzten zustimmenden Unterschriften erhalten und schon gehört das berufliche Kontaktnetzwerk Linkedin dem Software-Giganten. Doch ganz so leicht soll es Microsoft nun doch nicht gemacht werden.