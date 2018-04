Salesforce wird Cebit-Premiumpartner – unsere digitale Zukunft

Die IT-Messe erfindet sich neu - und Unternehmen wie der SAP-Rivale Salesforce sehen ihre Chance, die Digitalisierung greifbar zu machen. Denn die betrifft jeden. Genau wie die Folgen.



Der Cloud-Spezialist Salesforce setzt auf dem Weg in die digitale Zukunft verstärkt auf den Dialog - und wird neuer Premiumpartner der diesjährigen IT-Messe Cebit. Im Dialog sollten auch Lösungen für die Ausbildung von Menschen gefunden werden, deren Jobs sich im Zuge der Digitalisierung verändern oder wegfallen, sagte Joachim Schreiner, Deutschland-Chef des US-Unternehmens, der Deutschen Presse-Agentur. "Die digitale Transformation stellt eine Herausforderung für uns alle dar – für Unternehmen genau wie für jeden Einzelnen." Daher hätten Unternehmen die Verantwortung dafür, Lösungen für die Schulung von Mitarbeitern bereitzustellen.