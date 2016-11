Samsung übernimmt Messaging-Spezialisten aus Kanada

Der südkoreanische Elektronik-Riese Samsung geht weiter auf Einkaufstour im Ausland. Der weltweit größte Smartphone-Hersteller übernimmt NewNet Communication Technologies, einen kanadischen Spezialisten für Kommunikationsdienste im Messaging-Bereich.



Details zum Kaufpreis wurden nicht genannt. NewNet ist ein führender Anbieter des plattformübergreifenden Formats Rich Communications Services (RCS), das von den Telekommunikationsunternehmen als Nachfolger von SMS-Diensten positioniert wird.



RCS funktioniert ähnlich wie Messaging-Dienste (WhatsApp, iMessage), soll aber wie die heutige SMS die Kommunikation über den Nutzer-Kreis einer bestimmten App hinaus erlauben. In Deutschland bieten Provider den Dienst unter der Marke "message+" (früher "Joyn") an.