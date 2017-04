Samsung veröffentlicht neue Smartphones Galaxy S8 und S8+

Der Verkaufsstart der beiden neuen Samsung-Smartphones Galaxy S8 und S8+ ist am Freitag. Die beiden Geräte beeindrucken mit Infinity-Display und dem neuen Exynos Octa Core 8895.



Sie sehen wirklich gut aus, die neuen Flaggschiffe aus der Galaxy-Flotte. Das sogenannte Infinity-Display lässt sie wirken, als ob sie nur aus Display bestehen würden. Dabei sind die beiden Geräte ungewöhnlich schlank und sollen auch die Einhandbedienung erlauben. Das Galaxy S8 misst 5,8 Zoll und das Galaxy S8+ 6,2 Zoll. Die Auflösung des AMOLED-Display liegt bei beiden Geräte bei 2.960 x 1.440 Pixel.