Samu Haber verlässt "The Voice of Germany"

Samu Haber, Juror und Coach der ProSiebenSat.1-Show "The Voice of Germany", gönnt sich eine Pause von der Musiksendung.



"Ich möchte eine Auszeit vom Fernsehen nehmen und mehr Zeit mit den anderen Seiten des süßen Showgeschäfts verbringen", sagte der 42-jährige Finne in einer Mitteilung der Senderfamilie am Samstag.