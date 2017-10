Samuel Koch mit Ehefrau Sarah Elena im "Großstadtrevier"

Am kommenden Montag wird der 30-jährige Samuel Koch erstmals nach ihrer Hochzeit gemeinsam mit seiner Frau Sarah Elena Koch (ehemals Timpe) in Gastrollen im "Großstadtrevier" zu sehen sein.



In der Episode "Ausnahmezustand" spielt Samuel Koch die Rolle des Pfarrer Blohms. In der Folge meldet er den Diebstahl eines 50-Euro-Scheins aus der Kollekte. Sofort fällt der Verdacht auf Anna Müllerschön, die von Sarah Elena Koch gespielt wird.