Sat.1: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn

Die neue Krimiserie "Deception - Magie des Verbrechens" hat bei Sat.1 einen ordentlichen Start hingelegt. 2,32 Millionen (9,8 Prozent) verfolgten am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr, wie Zauberkünstler Cameron Black (Jack Cutmore-Scott, "Kingsman: The Secret Service") seinen Job an den Nagel hängt und beim FBI mitmischt. In der bei Werbetreibenden begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte der Serienauftakt sogar 10,6 Prozent.