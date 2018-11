Sat.1: Böhmermann übernimmt Mockridges "Luke! Die Woche und ich"

Luke Mockridge zieht sich als Gastgeber aus seiner Sat.1-Show zurück. Stattdessen wird Satiriker Jan Böhmermann "Luke! Die Woche und ich" moderieren. Mockridge verärgert derweil Fußball-Star Jérôme Boateng.



Verkehrte Welt in "Luke! Die Woche und ich". Jan Böhmermann übernimmt am Sonntag (11. November) die Gastgeberrolle des Comedians, der für gewöhnlich durch die Show leitet.