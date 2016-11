Sat.1 Gold: Auch Schwester Stefanie kehrt zurück

Serien-Oldies sind voll im Trend. Nachdem schon "Kommissar Rex" und "Wolffs Revier" gute Quoten einfahren konnten, will Sat.1 auch die Krankenhausserie "Für alle Fälle Stefanie" zurückbringen.



Schwester Stefanie ist zurück - Sat.1 Gold bringt die beliebte Krankenhausserie "Für alle Fälle Stefanie" zurück ins deutsche Fernsehen. Die Serie wurde zum ersten Mal am 15. Mai 1995 ausgestrahlt. Bis 2004 gab es 328 Episoden der Serie, zuletzt mit Kathrin Waligura als Stefanie Engel. Gestartet werden soll aber mit den Folgen, in denen Julia Hentschel die Schwester Fanny Stephan spielt.