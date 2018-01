Sat.1 Gold: "Lebenslust" ist die neue Show mit Britt

Britt Hagedorn will fortan auf Sat.1 Gold jede Woche "Lebenslust" versprühen. In ihrer Show soll es um spannende Geschichten und bewegende Themen für die moderne Frau gehen.



Immer donnerstags zeigt Sat.1 Gold ab dem 4.Januar "Lebenslust". Moderatorin Britt Hagedorn ("Britt") führt durch die Show im Abendprogramm. Fragen und Informationen zu Partnerschaft, Reisen, Beauty und Themen, die vor allem die Frau ab 40 interessieren, stehen dabei im Fokus.