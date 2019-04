Sat.1: Luke Mockridge holt Promis zurück auf die Schulbank

"Luke! Die Schule und ich" ist zurück. In ein paar Tagen drücken wieder Promis bei der Sat.1-Allzweckwaffe Mockridge die Schulbank.



Am Freitag (26. April) fühlt Luke Mockridge Lena Meyer-Landrut, Guido Cantz, Thomas Hermanns und Bastian Pastewka auf den Zahn. Die Promis müssen dann die Schulbank drücken und sich testen lassen, was von Mathe, Physik und Co hängen geblieben ist.