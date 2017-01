Sat.1 berichtet live von den NFL-Playoffs

Playoff-Time bei Sat.1: Der Sender steigt im Januar wieder in die Football-Liveberichterstattung ein und zeigt die Spiele der NFL-Playoffs.



Sat.1 zeigt in der Nacht auf Sonntag, 8. Januar 2017, um 2:00 Uhr die NFC-Partie der Detroit Lions bei den Seattle Seahawks, kommentiert von Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Patrick Esume. Damit steigt der Sender in die Fooball-Liveberichterstattung der NFL-Playoffs ein.