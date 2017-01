Sat.1 bringt Serien-Hit "Lethal Weapon" ins deutsche Fernsehen

Seit Ende der Achtziger gelten sie als Kult: Die "Lethal Weapons"-Filme von Mel Brooks waren ein Riesenerfolg. Jetzt bringt Sat.1 das Serien-Remake ins Programm.



Sat.1 bringt den Kult-Klassiker "Lethal Weapon" als Serienremake zurück. Die Original-Filme waren Ende der Achtziger zu Kult geworden und machte die Hauptdarsteller Mel Gibson und Danny Glover als Martin Riggs und Roger Murtaugh zu Stars. Die Serie, die auf Grundlage dieser Filme entstand, wurde in USA bereits zu einem großen Hit.