Sat.1 bringt zwei neue Tier-Formate zur Prime-Time

Am Mittwoch wird es tierisch auf Sat.1. Gleich zwei Formate drehen sich um Tier und Co. Der beste Freund des Menschen ist genauso Thema wie ein Blick hinter die Kulissen eines Tierhandel-Imperiums.



9,25 Millionen Deutsche besitzen einen Hund. Damit ist er fraglos Deutschlands beliebtestes Haustier. Doch wie finden sich bei Hund und Mensch die passenden Paare? Wie erzieht man seinen Hund am besten? Sind Menschen mit Hunden beim Flirten erfolgreicher? Welche Bestandteile sind wirklich im Hundefutter? Was ist "Dog-Sharing"? Diese und noch weitere Fragen werden bei der Prime-Time-Ranking-Show "15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen" auf Sat.1 am Mittwoch um 20.15 Uhr beantwortet.