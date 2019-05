Sat.1 entschuldigt sich für Bericht über thailändischen König

Das Sat.1-"Frühstücksfernsehen" hat in Thailand Verärgerung ausgelöst. In der Sendung vom Freitag hat das Moderatorenpaar die für westliche Augen ungewöhnliche Trauung des Königspaars imitiert.



Der neue König Maha Vajiralongkorn hatte kurz vor der eigenen Krönung am Mittwoch vergangener Woche seine Lebensgefährtin Suthida, eine ehemalige Stewardess und Leibwächterin, geheiratet. Die jetzige Königin lag bei ihrer Hochzeit auf dem Boden.



Die "Bangkok Post" zeigte am Donnerstag zwei Fotos auf der Titelseite. Eines zeigt die Königin vor ihrem Mann auf dem Boden, wie sie sich die Stirn salben lässt. Das Moderatoren-Duo hat die Szene im "Frühstücksfernsehen" nachgestellt. In Thailand hatte ein Video-Mitschnitt im Internet die Runde gemacht, viele Thais äußerten sich empört darüber. Sat.1 hat sich inzwischen entschuldigt.