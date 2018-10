Sat.1 ködert Publikum mit neuer Comedy-Show

Das nicht gerade vom Erfolg verwöhnt Sat.1 startet eine neue Comedy-Show. Mit "Big Blöff" soll das Publikum ab November an die Mattscheibe gefesselt werden.



Rund um völlig verrückt klingende Behauptungen dreht sich die neue Sat.1-Show "Big Blöff". Sushi aus der Bauchfalte? Ein fliegendes Skateboard? Eischnee als Botox-Ersatz? Stimmt das - oder ist das Quatsch? Die Comedians Bülent Ceylan und Chris Tall treten in der Show gegen Paul Panzer und Martin Rütter an, um zu klären, wer die jeweils anderen besser täuschen kann. Moderiert wird die Show von Janine Kunze. Premiere ist am Freitag, 2. November (20.15 Uhr).