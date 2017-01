Sat.1 lädt zum Spieleabend mit Panzer

Sat.1 bringt eine neue TV-Show auf den Weg: Viel Improvisationstalent ist gefragt, wenn der Privatsender zum Spieleabend mit dem Comedian Paul Panzer einlädt. Zwei Promiteams treten bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" gegeneinander an.



Sat.1 sorgt für Nachschub bei TV-Shows: Ungewöhnliche Begriffe pantomimisch darstellen, zeichnen oder unter herausfordernden Umständen erklären - was normalerweise den heimischen Spieleabend interessant macht, bringt Sat.1 ins deutsche Fernsehen. Comedian Paul Panzer lädt im Frühjahr immer freitags zwei Promiteams zum Spieleabend ein.