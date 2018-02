Sat.1 sichert sich Rechte an Erfolgsshow "A Year to Remember"

Sat.1 hat sich nach Angaben ihres Geschäftsführers Kaspar Pflüger die Rechte an der niederländischen Erfolgsshow "A Year to Remember" gesichert.



Das neue Sendeformat von John de Mol vereint Nostalgie, Game, Quiz, Zeitreise und große Prime-Time-Unterhaltung in einer Show. Dabei begibt sich der Moderator der Sendung mit seinen Gästen in jeder Sendung auf eine Zeitreise in ein denkwürdiges Jahr.