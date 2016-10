Sat.1 startet Fortsetzung von "The Taste"

Bei Sat.1 wird diese Woche die vierte Staffel der Koch-Show "The Taste" ausgestrahlt. In der Sendung treffen 16 Kandidaten auf 4 Spitzenköche.



Sat.1 startet die vierte Staffel seiner Koch-Show "The Taste". Wie der Sender mitteilte, soll die erste Folge der Show am 12. Oktober ausgestrahlt werden. Dann wird sich zeigen welche 16 Kandidaten mit den Sat.1-Spitzenköchen am besten kochen und den "perfekten Löffel" zubereiten.