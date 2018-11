Sat.1 startet neue Eistanz-Show Anfang Januar

Pünktlich zum Tag der heiligen drei Könige führt Sat.1 Promis aufs Glatteis. Dann startet "Dancing on Ice".



Etliche Prominente drehen bei Sat.1 bald Pirouetten. Bei der neuen Live-Show "Dancing on Ice" ziehen sich ab dem 6. Januar sonntags um 20.15 Uhr acht Künstler und Spitzensportler die Schlittschuhe an, wie der Privatsender am Mittwoch mitteilte. An der Hand ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner sollen sie den Weg vom ersten Schlittschuh-Schritt bis zur Eistanz-Kür meistern. Und dabei müssen sie versuchen, Publikum und Jury möglichst nachhaltig zu beeindrucken.