Sat.1 startet zwei neue Vorabendserien

Sat.1 verändert wieder sein Vorabendprogramm. Ab dem 25. März gibt es zwei neue Serien zu sehen.



Um 17 Uhr startet der Sender übernächsten Montag die vorerst 40-teilige Serie "Meine Klasse - Voll das Leben" und um 17.30 Uhr gleich auch noch die neue Wochenserie "Fünf Leben". Beide laufen immer werktags.