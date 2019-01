Sat.1 täuscht Zuschauer & setzt Immobilienmakler als Anwalt ein

Hält Sat.1 sein Publikum für blöd? Statt eines echten Anwalts tritt beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" ein Komparse als Rechtsbeistand einer gemobbten Lehrerin auf. Wie oft spielt Sat.1 durch fehlende Kennzeichnung seinen Zuschauern falsche Tatsachen vor?



Da hat Sat.1 wohl die Rechnung ohne seine aufmerksamen Zuschauer gemacht. Still und heimlich hat das Morgenmagazin einfach einen Komparsen als Anwalt auftreten lassen. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, ist einem Zuschauer des "Sat.1 Frühstücksfernsehen" der Fake aufgefallen.