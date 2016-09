Sat.1 und Kabel Eins: "Toto & Harry" trennen sich

Traurige Nachrichten für alle Fans von "Toto & Harry": Die beiden Polizisten gehen künftig getrennte Wege. Mit dem Aus der Partnerschaft im wahren Leben geht auch das Ende der Sendungen bei Sat.1 einher.



Nahezu 15 Jahre lang ermittelten Torsten "Toto" Heim und Thomas "Harry" Weinkauf gemeinsam im TV. Nun gehen sie getrennte Wege, wie die "Bild" berichtet. Wie Torsten Heim dem Blatt gegenüber verrät, verfolgen beide mittlerweile unterschiedliche Interessen und Pläne. "Wir haben jahrelang fast jeden Tag miteinander verbracht, im Job und dann noch auf Veranstaltungen. Das war zu viel, leider hat dadurch auch unsere Freundschaft gelitten."