Sat.1 zeigt "Lethal Weapon" als Serie

Reboots gibt es viele. Die wenigsten davon funktionieren. "Lethal Weapon" ist hier die glänzende Ausnahme, meint die Presse.



Erst sollte "Lethal Weapon" bei ProSieben im Programm laufen, dann wurde es zum Schwestersender Sat.1 verschoben. Nun geht es endlich los mit dem Reboot. Am Montag zeigt Sat.1 "Lethal Weapon" um 20.15 Uhr als Deutschland-Premiere.