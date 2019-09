Sat-Kampagne von Bayerns Lokalfernsehsendern

"Mehr daheim geht nicht" - Die Lokal-TV-Sender Bayerns wollen mit einer neuen Werbe-Kampagne Bekanntheitsgrad und Verbreitung steigern.



Herzstück der Kampagne sind Hilfestellungen und Serviceleistungen für Zuschauer mit Satellitenempfang, die Unterstützung beim Auffinden der Programme benötigen. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 2019 200 gibt es ab sofort von 14 bis 20 Uhr (bis Ende November 2019) persönliche Beratung zum Satellitenempfang der lokalen und regionalen TV-Programme in Bayern. Wichtigste Voraussetzung für ihren Empfang über Satellit ist ein HD-fähiges Endgerät.