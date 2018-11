Satellit "Metop-C": bessere Wettervorhersage & Klimaüberwachung

Die europäischen "Metop"-Satelliten haben die Wettervorhersage deutlich verbessert. Die dritte und letzte Messsonde der Serie startet am 7. November ins All. Die Wetterprognosen und die Überwachung des Klimas werden dann noch genauer.



Wenn "Metop-C" seine Umlaufbahn von 817 Kilometern über der Erde erreicht hat, ist das europäische Wettersatelliten-Trio komplett. "Dadurch wird die Vorhersage noch präziser", sagt Meteorologe Jörg Asmus vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Denn je mehr Daten die meteorologischen Satelliten sammelten, desto genauer sei die Basis für die Vorhersage-Rechenmodelle. Der Start des Satelliten ist für Mittwoch (7. November) geplant. Dieter Klaes von der Europäischen Wettersatelliten-Organisation Eumetsat rechnet damit, dass die Raumflugkörper gut drei Jahre zu dritt im All sein werden. Ein Glücksfall.