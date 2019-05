Save TV überarbeitet Download-Manager für Windows und Mac

Der Online-Videorecorder-Dienst Save TV hat seinen Download-Manager umfassend überarbeitet und verspricht ein höheres Nutzererlebnis, intuitivere Bedienbarkeit und Stabilitätsverbesserungen.



Der Download-Manager, der auf den Namen "Herbie" hört, synchronisiert die Aufnahmen im persönlichen Videoarchiv mit dem lokalen Zielordner auf dem PC, Mac oder externen Datenträger eines Save TV-Nutzers. Die neue Version steht allen Kunden von Save TV ab sofort zum Download zur Verfügung.