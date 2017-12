"Schau TV" läuft bald in HD-Qualität

Der österreichische Sender Schau TV geht bald in High Definition an den Start. Das bestehende SD-Signal ist ab Mitte Januar damit passé.



Am 15. Januar fällt in Österreich der Startschuss für "Schau TV" in HD-Qualität. Wie der ORS ankündigte werden die High-Definition-Inhalte über Satellit, Kabel und Simply TV verbreitet.