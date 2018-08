Schauspieler Dietmar Bär: "Es gibt ja nur noch Krimis!"

Das deutsche Fernsehen besteht nur noch aus Krimi? Für den "Tatort"-Kommissar Bär fühlt es sich so an.



Der Schauspieler Dietmar Bär wünscht sich mehr Fernsehspiele. "Das wird immer weniger und immer schwieriger", sagte der 57-Jährige, der einem breiten Publikum als Kölner "Tatort"-Kommissar bekannt ist, im Interview mit dem "Münchener Merkur" und der "tz" (Mittwoch). "Es gibt ja nur noch Krimis!", kritisierte Bär. "Wenn ich mein Ohr an die Zuschauer da draußen halte, dann höre ich darüber schon eine allgemeine Verunsicherung und die Frage, ob es nicht noch etwas anderes geben muss außer Mord und Totschlag." Früher habe es mindestens zwei Mal im Monat ein sogenanntes sozialkritisches Fernsehspiel gegeben. "Der WDR, mein Haussender, war dafür sehr bekannt."