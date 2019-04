Scheuer: Bundesregierung startet Förderung der Games-Branche

Die Bundesregierung gibt den Startschuss für eine bessere Förderung von Computerspielen "Made in Germany". Damit entspricht man im Koalitionsvertrag versprochenen Zielen.



Insgesamt 50 Millionen Euro stelle sein Ministerium dafür zur Verfügung, kündigte Andreas Scheuer (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, am Dienstag auf der Gala zur Verleihung des Deutschen Computerspielpreises in Berlin an. Die Förderungen sollen in zwei Stufen erfolgen.



"Wir starten direkt mit einer Pilotphase für kleinere Vorhaben bis 200.000 Euro Förderung", erklärte Scheuer. Die Produktionsförderung mit größeren Beträgen solle nach Abschluss der EU-Notifizierung in einigen Monaten losgehen. "Wir freuen uns auf eine rege Resonanz der Computerspielgemeinde."