"Schlag den Star": "Astronaut" Max Mutzke gegen Teddy Teclebrhan

Am Anfang des Monats gab auch der Gewinner von "The Masked Singer" seine Identität preis und unter der Maske des "Astronauten" kam Max Mutzke zum Vorschein. Jetzt muss er wieder bei ProSieben ran.



Ganz ohne Maske kämpft der 38-Jährige am 21. September bei "Schlag den Star" ProSieben gegen Schauspieler und Comedian Teddy Teclebrhan (35). Dabei kommt es zum Duell des Siegers von Stefan Raabs Show "Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star" gegen den Verwandlungskünstler mit eritreischen Wurzeln.