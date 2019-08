Schlagershow mit Silbereisen und den Lombardis im TV

Das frühere Paar Sarah (26) und Pietro Lombardi (27) versucht sich in Sachen Schlager.



In der Sendung "Die Schlager des Sommers" stehen beide auf der Open-Air-Bühne - zu sehen ist das am Samstagabend (10. August, 20.15 Uhr) im Mitteldeutschen und im Hessischen Rundfunk. Präsentiert wird die Show von Florian Silbereisen (38). "Die neue Lust auf Schlager hat jetzt scheinbar auch Sarah und Pietro erwischt! Beide haben einen Schlager aufgenommen", sagte Silbereisen vor der Ausstrahlung. Er freue sich, dass die beiden in der Show zu Gast gewesen seien.