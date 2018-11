SchleFaZ: "Sharknado 6" wütet bei Tele5

Einer der "Schlechtesten Filme aller Zeiten" läutet das 1. Adventwochenende ein: Oliver Kalkofe und Peter Rütten setzen sich nebst Promi-Gästen einmal mehr nahezu unverdaulicher Filmkost aus - dieses Mal dem letzten "Sharknado"-Teil.



Ein Wirbelsturm voller mordlustiger Haifische? Was klingt wie der Klon zweier genetisch inkompatibler Lebensformen, hat sich in den letzten Jahren zu einer der kultigsten Trashfilm-Reihen entwickelt. Immerhin stolze sechs Teile hat die berüchtigte "Sharknado"-Reihe auf dem Buckel.