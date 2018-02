Schließen sich CBS und Viacom wieder zusammen?

Die US-Medienkonzerne CBS Corp. und Viacom setzen Ausschüsse ein, um eine Fusion zu prüfen. Die gemeinsame Muttergesellschaft, National Amusements, ist ausdrücklich daran interessiert die beiden Töchter wieder zusammenzuführen.



Die beiden Tochterfirmen der Unternehmensholding National Amusements könnten schon bald fusionieren. Die US-Medienkonzerne CBS Corp. und Viacom haben jeweils Ausschüsse mit unabhängigen Direktoren berufen, die einen solchen Deal prüfen sollen.