"Schloss Einstein": Neue Staffel ist rekordverdächtig

Die Jugendserie "Schloss Einstein" im Kika ist die am längsten laufende ihrer Art. Nun wird sie schon in die 21. Staffel verlängert.



Vom MDR produziert und im Kika ausgestrahlt ist "Schloss Einstein" die längste Kinder- und Jugendserie im deutschen Fernsehen. Mit der 21. Staffel gibt es gleich mehrere Jubiläen zu feiern. Einerseits wird damit die 900. Folge gesendet, andererseits ist der Standort Erfurt jetzt seit zehn Jahren dabei.